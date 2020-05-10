Названо самое опасное свойство коронавируса

Главное: Самым опасным свойством коронавируса SARS-CoV-2 является его высокая заразность. Об этом заявил китайский ученый-вирусолог Чжун Наньшань.

Детали: Известный китайский ученый-вирусолог Чжун Наньшань заявил, что самым опасным свойством коронавируса SARS-CoV-2 является ее высокая заразность.

По его словам, коронавирус передается быстрее и легче «обычного» сезонного гриппа, ОРВИ или коронавируса MERS, что и делает его столь опасным, передает РИА «Новости».

Профессор также отметил, что для защиты от COVID-19 необходимо организовать четырехкомпонентную систему борьбы, а именно: раннюю защиту, раннее выявление, раннюю диагностику и раннюю изоляцию.

Так, ранняя защита сводится к индивидуальным мерам: ношению масок и перчаток, мытью рук, соблюдению социальной дистанции.

Для раннего выявления необходимо быстро выявлять людей, страдающих от симптомов, схожих с COVID-19: в частности, измерять температуру в местах массового скопления людей и тестировать пациентов с «подозрительными» симптомами.

В свою очередь, ранняя диагностика нужна для того, чтобы в больницах не смешивать зараженных коронавирусом и обычных пациентов. Поэтому первичное обследование необходимо проводить не в больницах, а в амбулаторных условиях.

Ранняя же изоляция необходима для сведения к минимуму контактов зараженных людей со здоровыми.

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