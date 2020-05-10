Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 10 мая 2020

Главное: По состоянию на 9-30 10 мая, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 4 025 662, смертей ‒ 279 334, а выздоровлений ‒ 1 346 319. В Украине же выявлено 15 232 инфицированных, зарегистрировано 391 смерть и 3 060 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 1 309 541 (смертей ‒ 78 794), Испании ‒ 223 578 (26 478), Италии ‒ 218 268 (30 395), Великобритании ‒ 216 525 (31 662), России ‒ 198 676 (1 827), Франции ‒ 176 782 (26 313), Германии ‒ 171 324 (7 549), Бразилии ‒ 156 061 (10 656), Турции ‒ 137 115 (3 739), Иране ‒ 106 220 (6 589), Китае ‒ 83 990 (4 637), Канаде ‒ 68 918 (4 823), Перу ‒ 65 015 (1 814), Индии ‒ 62 939 (2 109), Бельгии ‒ 52 596 (8 581) и Нидерландах ‒ 42 581 (5 441).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 5 мая 2020 года мы писали, что в ВОЗ предполагают, что первый случай заражения коронавирусом в Европе мог произойти во Франции.

А 6 мая 2020 года сообщалось, что коронавирус в Бразилии обновил жуткий рекорд смертности.

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