Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 9 мая 2020

Главное: По состоянию на 22-00 9 мая, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 3 991 010, смертей ‒ 276 815, а выздоровлений ‒ 1 346 319. В Украине же выявлено 14 710 инфицированных, зарегистрировано 376 смертей и 2 909 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 1 297 549 929 (смертей ‒ 77 744), Испании ‒ 222 857 (26 299), Италии ‒ 218 268 (30 395), Великобритании ‒ 216 525 (31 662), России ‒ 198 676 (1 827), Франции ‒ 176 202 (26 233), Германии ‒ 170 998 (7 510), Бразилии ‒ 146 670 (10 100), Турции ‒ 137 115 (3 739), Иране ‒ 106 220 (6 589), Китае ‒ 83 976 (4 637), Канаде ‒ 67 732 (4 698), Индии ‒ 62 521 (2 089), Перу ‒ 61 847 (1 714), Бельгии ‒ 52 596 (8 581) и Нидерландах ‒ 42 581 (5 440).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 7 мая 2020 года мы писали, что военнослужащий элитного подразделения ВМС США, приписанного к Белому дому, заразился коронавирусом. Он работал в непосредственной близости от президента Дональда Трампа и членов его семьи.

А 8 мая 2020 года сообщалось, что российский академик Армаис Камалов рассказал, при каких условиях люди, переболевшие коронавирусной инфекцией не получают иммунитета. Это зависит как от концентрации вируса, так и от интенсивности лечения.