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Вирус не разбирается, кто какой веры, а все остальное - это манипуляции СМИ, - митрополит УПЦ Антоний

Вирус не разбирается, кто какой веры, а все остальное - это манипуляции СМИ, - митрополит УПЦ Антоний

Главное: Управделами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) обратил внимание на предвзятость некоторых украинских СМИ. И напомнил, что СОVID-19 заражает не только монахов и иерархов УПЦ, а всех без разбора.

Детали: Создается впечатление, что в «статистику» по заболеванию СОVID-19 в столице входят исключительно церковные иерархи и монахи Киево-Печерской лавры, в то время как известно, что вирус не поражает представителей какой-то определенной конфессии или взглядов — люди болеют одинаково. Как сообщает Центр информации УПЦ, на это обратил внимание управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич), отвечая на вопрос журналистов на брифинге у Памятника Вечной Славы.

«Почему-то акцент делается на Украинской Православной Церкви, искусственно создается проблема, и впечатление, что некоторые просто ждали, когда это произойдет, чтобы еще раз наброситься на нашу Церковь», — отметил управделами УПЦ.

Митрополит Антоний подчеркнул, что коронавирус поражает людей абсолютно всех религиозных конфессий, политических взглядов и социальных слоев.

«Вирус не разбирается, кто какой веры, какой конфессии, социального статуса или политических предпочтений. Вирус может коснуться каждого человека, и мы видим, что умирают люди как разных конфессий, так и разных социальных статусов», — сказал он.

Владыка отметил, что во время пандемии в Украине умерли несколько монахов УПЦ, однако создается впечатление, что кто-то заинтересован намеренно акцентировать внимание именно на Лавре.

«Мы видим, что умирают люди разные. И ученые, и представители других конфессий... К сожалению, умерли и несколько монахов Киево-Печерской лавры. Однако в некоторых СМИ постоянно делается на этом особый акцент», — отметил управделами УПЦ.

В «новой войне» с коронавирусом сегодня очень важен труд медиков, которые находятся «на передовой», а также — усердная молитва, отметил владыка Антоний.

«Мы люди верующие, и все, что нам посылает Господь, мы воспринимаем с доверием к Богу. Мы молимся обо всех болящих, о тех, кто нам сочувствует и не сочувствует, чтобы Господь уберег всех от этой беды. Надеемся, что с Божьей помощью и помощью врачей, которые трудятся на передовой этой новой войны с пандемией, мы все это победим. Пусть Господь дает каждому из нас победу над своими грехами, болезнями, чтобы мы друг другу сочувствовали и желали только добра», — сказал митрополит Антоний.

В тему: Сегодня Митрополит УПЦ Онуфрий заявил, что в Киево-Печерской лавре монахи болели всегда, поэтому раздувать тему коронавируса в Святой обители не нужно. Об этом заявил сегодня Митрополит УПЦ Онуфрий.

Тэги: новости православия, коронавирус

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