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Сегодня, что бы ни случилось, везде подозревают коронавирус: ухо заболело – коронавирус, нога заболела – коронавирус, - Митрополит Онуфрий

Сегодня, что бы ни случилось, везде подозревают коронавирус: ухо заболело – коронавирус, нога заболела – коронавирус, - Митрополит Онуфрий

Главное: В Киево-Печерской лавре монахи болели всегда, поэтому раздувать тему коронавируса в Святой обители ни к чему. Об этом заявил сегодня Митрополит УПЦ Онуфрий.

Детали: В Киево-Печерской лавре монахи болели всегда, поэтому не стоит говорить о том, что сегодня речь исключительно о коронавирусе. Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий, отвечая на вопросы журналистов на брифинге у Памятника Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата.

«Кто может пересчитать больных? Мы все больны, у каждого свои болезни», — ответил Предстоятель УПЦ на вопрос журналистов о количестве заболевших в Лавре.

«Есть люди, да поднималась температура, понижалась температура, сегодня у одного, завтра у другого — это жизнь. Тем более, это такой период перехода из зимы в весну, когда все болеют. Но сегодня, что бы ни случилось, везде подозревают коронавирус: ухо заболело — коронавирус, нога заболела — коронавирус, а он здесь ни при чем, не нужно на него поклепы наводить», — подчеркнул Предстоятель УПЦ.

«Люди болеют лечатся, умирают, но умирают люди всегда. При этом умирают люди, которые, может, и заболели коронавирусом, но эта болезнь проходит на фоне какой-то старой болезни — сахарного диабета, болезни сердца, и они не выдерживают. А, если люди вовремя приходят, лечатся, то они выздоравливают и снова трудятся и молятся», — сказал Митрополит Онуфрий.

В тему: Сегодня Митрополит УПЦ Онуфрий помолился о погибших в годы Второй мировой войны, возложить цветы у памятника погибшим, а также поздравил с Днем Победы ветеранов.

Тэги: Киево-Печерская Лавра, корона, новости православия, Митрополит Онуфрий

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