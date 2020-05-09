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Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 9 мая 2020

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на утро 9 мая 2020

Главное: По состоянию на 9-00 9 мая, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 3 939 281, смертей ‒ 274 932, а выздоровлений ‒ 1 323 960. В Украине же выявлено 14 195 инфицированных, зарегистрировано 361 смерть и 2 706 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 1 283 929 (смертей ‒ 77 180), Испании ‒ 222 857 (26 299), Италии ‒ 217 185 (30 201), Великобритании ‒ 212 629 (31 316), России ‒ 187 859 (1 723), Франции ‒ 176 202 (26 233), Германии ‒ 170 588 (7 510), Бразилии ‒ 146 894 (10 017), Турции ‒ 135 569 (3 689), Иране ‒ 104 691 (6 541), Китае ‒ 83 976 (4 637), Канаде ‒ 67 674 (4 697), Перу ‒ 61 847 (1 714), Индии ‒ 59 765 (1 986), Бельгии ‒ 52 011 (8 521) и Нидерландах ‒ 42 292 (5 377).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 7 мая 2020 года мы писали, что военнослужащий элитного подразделения ВМС США, приписанного к Белому дому, заразился коронавирусом. Он работал в непосредственной близости от президента Дональда Трампа и членов его семьи.

А 8 мая 2020 года сообщалось, что российский академик Армаис Камалов рассказал, при каких условиях люди, переболевшие коронавирусной инфекцией не получают иммунитета. Это зависит как от концентрации вируса, так и от интенсивности лечения.

Тэги: США, Германия, Индия, Украина, Китай, жертвы, общество, Великобритания, Иран, Россия, здоровье, эпидемия, мир, Турция, Италия, Бразилия, Франция, Испания, Бельгия, заражение, новости Украины, коронавирус, пандемия, COVID-19, статистика коронавируса

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