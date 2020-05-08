Стало известно, в каких случаях переболевшие коронавирусом не получают иммунитета

Главное: Российский академик Армаис Камалов рассказал, при каких условиях люди, переболевшие коронавирусной инфекцией не получают иммунитета. Это зависит как от концентрации вируса, так и от интенсивности лечения.

Детали: Академик РАН и доктор медицинских наук Армаис Камалов объяснил, почему далеко не у всех пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, вырабатывается иммунитет к этому заболеванию.

По его словам, естественный иммунитет может сформироваться в том случае, если человек перенес COVID-19 в среднетяжелой форме и справился с ним самостоятельно, передает RT.

Если же коронавирус попадает в организм в небольших концентрациях, то антитела могут и не выработаться в достаточном объеме.

«То же касается и пациентов, которые тяжело перенесли заболевание и при этом получали большое количество лекарственных препаратов», ‒ отметил ученый.

В тему: 6 мая 2020 года мы писали, что Германия отказалась от идеи принудительной вакцинации от коронавируса.

А 30 апреля 2020 года сообщалось, что китайские ученые объяснили, почему люди повторно заболевают коронавирусом.