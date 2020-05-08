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Стало известно, когда в Киеве начнут отключать горячую воду

Стало известно, когда в Киеве начнут отключать горячую воду

Главное: Отключение горячей воды в связи с проведением гидравлических испытаний начнется в Киеве уже с 12 мая. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Детали: С 12 мая в Киеве начнут проводить гидравлические испытания, во время которых услуга горячего водоснабжения будет прекращена.

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, столичные власти планировали запустить данную «процедуру» еще в начале апреля, но в связи с карантином ее пришлось перенести на май.

«Учитывая первый этап ослабления карантина и необходимость полноценной технической подготовки сетей, мы начинаем процесс гидравлических испытаний», ‒ заявил Пантелеев, добавив, что испытания будут проводиться поэтапно в каждой зоне всех теплоисточников.

Планируется, что на каждом отдельном участке такие испытания продлятся около двух недель.

«Мы понимаем, что отсутствие горячей воды ‒ это дискомфорт и извиняемся перед киевлянами за это. Однако другого способа подготовки сетей централизованной системы теплоснабжения, которая работает в столице, нет», ‒ резюмировал чиновник.

В тему: 8 апреля 2020 года мы писали, что киевлян предупредили о масштабном отключении горячей воды.

А 19 октября 2018 года сообщалось, что после подачи горячей воды в Киеве рванули сразу несколько сотен труб.

Тэги: Киев, общество, ЖКХ, коммунальные услуги, столица, столичные власти, отключение воды, горячая вода, водоснабжение, КГГА, новости Украины

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