Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 8 мая 2020

Главное: По состоянию на 19-00 8 мая, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 3 877 914, смертей ‒ 270 537, а выздоровлений ‒ 1 296 603. В Украине же выявлено 14 195 инфицированных, зарегистрировано 361 смерть и 2 706 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 1 259 777 (смертей ‒ 75 852), Испании ‒ 221 447 (26 070), Италии ‒ 215 858 (29 958), Великобритании ‒ 207 977 (30 689), России ‒ 187 859 (1 723), Франции ‒ 174 918 (25 990), Германии ‒ 169 430 (7 392), Бразилии ‒ 137 309 (9 307), Турции ‒ 133 721 (3 641), Иране ‒ 104 691 (6 541), Китае ‒ 83 976 (4 637), Канаде ‒ 66 202 (4 543), Перу ‒ 58 526 (1 627), Индии ‒ 57 306 (1 899), Бельгии ‒ 52 011 (8 521) и Нидерландах ‒ 42 292 (5 377).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 7 мая 2020 года мы писали, что военнослужащий элитного подразделения ВМС США, приписанного к Белому дому, заразился коронавирусом. Он работал в непосредственной близости от президента Дональда Трампа и членов его семьи.

А 6 мая 2020 года сообщалось, что Украина может ввести «паспорт здоровья» для своих граждан в случае, если соответствующие рекомендации поступят от Всемирной организации здоровья.