Главные новости за 8 мая 2020 года

- Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сделал важное заявление накануне 75-й годовщины победы над нацизмом. Он напомнил, что именно его страна единолично развязала Вторую мировую войну.

- На следующей неделе в Киеве начнут отключать горячую воду в связи с ежегодными гидравлическими испытаниями теплосетей. Они должны были начаться еще месяц назад, но были перенесены в связи с введением в городе карантина.

- Новоиспеченный глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили рассказал, чем займется в первую очередь. Он побывал в утреннем ТВ-эфире.

- После относительно сухого уик-энда на следующей неделе в Украину вернутся дожди. Об этом говорят синоптики.

- Из-за пандемии коронавируса во всем мире растет уровень ксенофобии и ненависти. Об этом заявили в ООН.

- Американский миллиардер Илон Маск утверждает, что уже в течение года создаст имплант, который можно будет вживлять в человеческий организм. Благодаря ему люди смогут возвращать слух, зрение и другие функции мозга.