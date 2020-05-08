Вместе со смягчением карантина в Киеве начнут отключать горячую воду

Главное: На следующей неделе в Киеве начнут отключать горячую воду в связи с ежегодными гидравлическими испытаниями теплосетей. Они должны были начаться еще месяц назад, но были перенесены в связи с введением в городе карантина.

Детали: С 12 мая в Киеве начнут проведения гидравлических испытаний теплосетей. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, это должно было случиться сразу после завершения отопительного сезона в начале апреля.

«Однако, учитывая карантин и пребывание многих людей дома или на дистанционном режиме работы, город принял решение отсрочить их проведение. Учитывая первый этап ослабления карантина и необходимость полноценной технической подготовки сетей, мы начинаем процесс гидравлических испытаний», — объяснил чиновник.

По его словам, испытания будут проходить поэтапно в соответствии с утвержденным графиком, ориентировочно в течении двух недель для каждой зоны теплоисточников. «Мы понимаем, что отсутствие горячей воды — это дискомфорт и просим прощения у киевлян за это. Однако другого способа подготовки сетей централизованной системы теплоснабжения, которая работает в столице, нет», — заключил Пантелеев, пообещав выполнять работы максимально оперативно.

В тему: 9 апреля 2020 года городской голова Киева Виталий Кличко распорядился не отключать горячее водоснабжение с целью гидравлических испытаний на период карантина в городе.

С 11 мая в соответствии с постановлением Кабинета министров в Украине начнется смягчение условий карантина.