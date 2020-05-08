Илон Маск пообещал чипировать человека в течение ближайшего года

Главное: Американский миллиардер Илон Маск утверждает, что уже в течение года создаст имплант, который можно будет вживлять в человеческий организм. Благодаря ему люди смогут возвращать слух, зрение и другие функции мозга.

Детали: Компания Neuralink готова внедрить чип в мозг человека уже в ближайшее время. Как сообщает Lenta.ru, по словам бизнесмена и изобретателя Илона Маска, уже в течение года будет завершена работа по созданию импланта, который позволит пациентам восстанавливать утраченные из-за повреждений мозга зрение, слух и подвижность конечностей.

Он рассказал, что данный имплант устанавливается под кости черепа и соединяется с мозгом при помощи электродов. Таким образом, он фактически становится человеческим органом.

«В принципе чип может исправить все, что не так с мозгом», — заключил Маск, подчеркнув, что впереди еще много работы в этом направлении.

В тему: 25 апреля 2018 года Илон Маск заявил о разработке киборга дракона. По некоторым данным, речь идет об интерфейсе с человеческим мозгом.