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По последним данным, коронавирус может распространяться половым путем и даже через волосы

По последним данным, коронавирус может распространяться половым путем и даже через волосы

Главное: Китайские ученые обнаружили следы вируса SARS-CoV-2 в сперме человека. Это не означает, что он может передаваться половым путем, но требует дополнительных исследований в области влияния на мужскую репродуктивную систему. Кроме того, по данным медиков, коронавирус может до трех дней сохраняться на волосах.

Детали: Данные, полученные в результате тестирования пациентов мужского пола в городской больнице города Шанцю в Китае, указали на новый путь передачи коронавирусной болезни COVID-19. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на западные СМИ, в сперме шести из 38 обследованных больных были обнаружены следы вируса SARS-CoV-2 при том, что все они шли на поправку.

Ученые подчеркнули, что тесты проводились в небольшой группе людей, поэтому реальные данные могут отличаться. Кроме того, доподлинно неизвестно, способны ли находящиеся в сперме возбудители коронавируса атаковать организм другого человека при половом контакте. Однако, как утверждается, влияние SARS-CoV-2 на мужское здоровье может коренным образом изменить профилактику заболевания.

Согласно выводу медиков, необходимо не только провести крупные исследования на эту тему, но и выяснить, как COVID-19 может влиять на репродуктивную систему пациентов в долгосрочной перспективе.

Как отмечает издание, ранее врачи уже допускали, что возбудители COVID-19 могут находиться в сперме, как в случае с вирусами, вызывающими лихорадку Зика или Эбола. Однако ранние тесты до сих пор показывали отрицательный результат на SARS-CoV-2 в образцах спермы.

Между тем, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн назвал еще один способ заражения коронавирусом. В интервью «5 каналу» ученый рассказал, что коронавирус способен сохраняться на волосах до трех суток и таким образом они становятся переносчиками заразы.

Чтобы избежать опасности, Альтштейн посоветовал носить головной убор.

В тему: По данным ученых из Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в университете Бонна, самый большой риск заразиться коронавирусом COVID-19 существует при вдыхании капель во время непосредственного близкого общения с зараженными. При этом коронавирус сильно подвержен высыханию, поэтому не передается по воздуху.

Тэги: Китай, здоровье, эпидемия, сперматозоид, заражение, коронавирус

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