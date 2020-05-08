На Винниччине УПЦ заявила о единичных случаях COVID-19 у священников

Главное: В Виннице два случая заболевания COVID-19 среди духовенства. Информация о массовом заражении не соответствует действительности. Об этом сообщили в УПЦ.

Детали: Винницкая епархия Украинской Православной Церкви епархии заявила о единичных случаях COVID-19 у священников.

Как сообщает Центр информации УПЦ, пресс-служба Винницкой епархии опровергла информацию одного из местных изданий о массовых заболеваниях коронавирусом среди священства Крестовоздвиженского и Сретенского храмов Винницы.

«7 мая на сайте газеты „33-й канал“ появилась публикация под названием „Священники и их родные, хористы, кассиры и диаконы заболели в ведущих храмах УПЦ (МП). Именно поэтому и сегодня — резкое увеличение больных в Винницкой области — 485. Сотни подозрений“. Как следует из названия, автор материала утверждает, что большая часть духовенства и работников Крестовоздвиженского и Сретенского храмов Винницы больны», — сказано в сообщении.

В Винницкой епархии отметили, что «подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди духовенства Винницкой епархии УПЦ — два, оба в Виннице, однако в вышеупомянутых храмах — ни одного».

Подчеркивается, что опубликованная информация — манипулятивная и непроверенная.

«Возникает ряд вопросов: зачем обнародовать непроверенную, а в итоге и ложную информацию, выдавая ее за подтвержденную и достоверную? С какой целью автор статьи формирует у читателей ложную точку зрения о том, что средой распространения коронавируса в Винницкой области являются храмы определенной конфессии, а виновниками увеличения числа больных — якобы больные священники?», — спрашивают в епархии.

В УПЦ подчеркнули, что такие публикации не предотвращают «новые вспышки болезни, а разжигает ненависть по отношению к большому числу жителей Винницы и области, которые являются верными Украинской Православной Церкви».

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