В ООН заявили, что коронавирус породил «цунами ненависти и ксенофобии» во всем мире

Главное: Из-за пандемии коронавируса во всем мире растет уровень ксенофобии и ненависти. Об этом заявили в ООН.

Детали: В пятницу, 8 мая, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о росте уровня ксенофобии и ненависти из-за пандемии коронавируса во всем мире.

Так, он сказал: «На улицах и в Интернете наблюдается большой рост настроений против иностранцев, распространяются антисемитские теории заговоров, и произошли нападения на мусульман, связанные с коронавирусом».

Генсек ООН добавил: «Сегодня мы видим настоящее цунами ненависти и ксенофобии, поисков козла отпущения и запугиваний».

По его словам, «журналистов, медиков, гуманитарных работников и защитников прав человека избирают мишенями лишь за то, что они делают свою работу».

В тему 7 мая 2020 года сообщалось, что коронавирус «поразил» военного, имевшего доступ к «телу» Трампа.

7 мая 2020 года депутаты запустили широкомасштабное тестирование украинцев на коронавирус и приравняли врачей к военным.