С начала года на пожарах в Украине погибло в два раза больше людей, чем от коронавируса

Главное: С начала 2020 года в Украине на пожарах погибли 740 человек. Основной причиной является сознательное пренебрежение правилами пожарной безопасности.

Детали: Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, с началом пожароопасного периода в Украине резко увеличилось количество пожаров не только в природных экосистемах, но и в домах. Так, с понедельника 4 мая в жилом секторе страны произошел 201 пожар, в результате которого погибли 10 человек и 12 — пострадали.

Отмечается, что среди основных причин, которые приводят к гибели людей, сознательное пренебрежение правилами пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем, курение в постели, а также оставленные без присмотра спички и зажигалки в легкодоступных для детей местах.

Всего же с начала года, по данным ГСЧС, огонь унес жизни 740 граждан.

В то же время, по официальным данным Министерства здравоохранения, от коронавируса в Украине на данный момент умерли 361 чел.

В тему: Лишь за первые два дня 2020 года в Украине было зафиксировано 232 пожара, на которых погибли 29 человек. И еще 11 пострадали.