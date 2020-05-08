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«Германия единолично развязала Вторую мировую войну нападением на Польшу»: крупный немецкий политик сделал важное заявление

«Германия единолично развязала Вторую мировую войну нападением на Польшу»: крупный немецкий политик сделал важное заявление

Главное: Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сделал важное заявление накануне 75-й годовщины победы над нацизмом. Он напомнил, что именно его страна единолично развязала Вторую мировую войну.

Детали: Глава МИД Германии Хайко Маас написал колонку для издания Spiegel накануне 75-й годовщины победы над нацизмом.

В частности, он написал, что «Германия единолично развязала Вторую мировую войну нападением на Польшу».

Он заявил, что «только Германия несет ответственность за преступление против человечности Холокост».

Дипломат написал: «Прошлое Германии показывает опасность ревизионизма, который заменяет рациональное мышление мифами. Поэтому (и не в силу мнимого морального превосходства) нам, немцам, необходимо высказать свою позицию, когда атакованных делают атаковавшими, а жертв преступниками».

По его словам, «предпринимавшиеся в последние месяцы попытки бесчестным образом переписать историю требуют от нас прояснения, в котором перед лицом прочных исторических фактов, в сущности, нет необходимости».

Он добавил: «Кто сеет здесь сомнение и навязывает другим народам роль преступника, тот чинит несправедливость, тот раскалывает Европу».

Данное заявление немецкого политика идет вразрез рекомендациям Института национальной памяти Украины, которые появились в конце апреля.

В них говорилось о том, как органам власти в Украине следует «понимать» 8 и 9 мая. Первая дата называется День памяти и примирения, вторая – День победы над нацизмом.

Например, говорится о том, что Вторая мировая война началась «из-за сговора антигуманных режимов – нацистского и советского».

В тему 8 мая 2020 года бывший немецкий дипломат заявил, что в СССР Гитлер собирался уничтожить «не только лиц еврейской национальности».

6 мая 2020 года американские экономисты рассказали, как пандемия «испанки» привела к власти Гитлера.

Тэги: Германия, мир, история, политика, Великая Отечественная война, Вторая мировая война

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