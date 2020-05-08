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После откровений Пентагона японцы озаботились возможностью встречи с НЛО

После откровений Пентагона японцы озаботились возможностью встречи с НЛО

Главное: Министерство Японии разрабатывает протоколы встречи с НЛО после признания Пентагоном фактов встреч американских пилотов с необъяснимыми явлениями в воздухе.

Детали: Министерство обороны Японии создаст протоколы реагирования на случай встречи с НЛО. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на японские СМИ, в начале мая министр обороны Таро Коно объявил о том, что его ведомство создаст процедуры регистрации и реагирования на возможные случаи встречи с НЛО.

При этом он подчеркнул, что японские пилоты никогда не сталкивались с подобными явлениями и сам он не верит в их существование, но после публикации Пентагоном видеозаписей с НЛО он бы хотел получить от них анализ этих данных.

В тему: 28 апреля 2020 года Пентагона США официально опубликовал на своем сайте три видео «неопознанных воздушных явлений», зафиксированных в разное время пилотами американских ВВС.

Тэги: Япония, мир, оборона, НЛО

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