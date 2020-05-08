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Армянский чиновник высоко оценил роль общины в укреплении отношений Киева и Еревана

Армянский чиновник высоко оценил роль общины в укреплении отношений Киева и Еревана

Главное: Армянская община Украины помогла организовать чартерный рейс Киев-Ереван-Киев, который доставил граждан обеих стран домой в условиях карантинных мер, введенных на фоне распространения коронавирусной болезни COVID-19. Кроме того, благодаря Союзу армян Украины в Ереване скоро появится скейт-парк.

Детали: «Я очень рад, что армянская община Украины высоко мобилизована и объединенными усилиями борется с коронавирусной инфекцией», — заявил Главный уполномоченный Республики Армения по делам диаспоры Заре Синанян в интервью AnalitikaUA.net.

«Мне известно, что наши соотечественники выступают с различными инициативами практически во всех городах и регионах Украины, оказывая различную гуманитарную, медицинскую и социальную помощь. Вместе с этим, с высоким чувством гражданской ответственности они следуют указаниям украинского правительства. Мне также известно, что Союз армян Украины оказывает гуманитарную помощь не только армянам, но и дружественному украинскому народу, и это я очень ценю», — подчеркнул он.

Обращаясь к теме чартерного рейса Киев-Ереван-Киев, который доставил желающих вернуться граждан обеих стран, Синанян отметил, что хотел бы поблагодарить руководителя Союза армян Украины за финансирование рейса: «В эти дни, когда воздушные и сухопутные границы закрыты, гражданам Армении довольно сложно вернуться на Родину. Отрадно, что представители общин поддерживают дипломатические представительства Республики Армения, взяв на себя финансовое бремя. Я хотел бы поблагодарить главу Союза армян Украины Вилена Шатворяна за финансирование рейса Киев-Ереван-Киев и посольство РА в Украине за это важное сотрудничество. В этих трудных условиях наши 144 соотечественника имели возможность приехать на Родину» (еще 151 граждан из Еревана в Киев — ред).

Главный уполномоченный по делам диаспоры, также высоко оценил роль армян Украины в укреплении отношений Киева и Еревана. «Армяно-украинские отношения развиваются, и это естественно в том смысле, что именно в Украине находится четвертая по счёту община армянской диаспоры. В развитии межгосударственных отношений считаю важной роль общины, общинных структур и посольства РА. Союз армян Украины, как системная структура, очень активно работает в этом направлении. Не могу не упомянуть также межпарламентскую дружественную группу Армения-Украина, которая, несмотря на то, что работает всего несколько месяцев, сумела установить прочные связи и выступить с инициативами», — заявил Синанян.

Он также отметил, что скейт-парк — подарок от Союза армян Украины столице Армении будет действительно интересен для молодежи: «27 февраля жители Еревана узнали о том, что скоро, в сотрудничестве с Союзом армян Украины и мэрией Еревана, в столице откроется первый скейт-парк. Надеюсь, что чрезвычайная ситуация не нарушит эти планы. Это будет действительно интересно для нашей молодежи и вдвойне приятно, так как мы будем иметь дело с ещё одной инициативой из Диаспоры».

В тему: 4 декабря 2019 года председатель САУ Вилен Шатворян вручил Заре Синаняну орден «Активный деятель диаспоры» за значительный вклад в развитие украинско-армянских отношений.

Тэги: Украина, Армения, дружба, Союз армян Украины, армянская община

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