Зеленский отменил систему начисления штрафов, которая хорошо зарекомендовала себя в Европе

Главное: Президент Украины подписал закон, отменяющий ежегодное начисление баллов за нарушение правил дорожного движения. Отныне оплатить штрафы можно будет только деньгами.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 2809 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по поводу штрафных баллов». Об этом говорится на официальной странице документа на сайте Верховной Рады.

В соответствии с законом из Кодекса Украины об административных правонарушениях исключили нормы о действии административного взыскания в виде штрафных баллов, налагаемого на граждан за правонарушения правил дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме.

Таким образом, после вступления закона в силу штрафы нужно будет оплачивать только деньгами.

В тему: 6 августа 2015 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения». В соответствии с ним в рамках введения автоматической фотосъемки и видеофиксации нарушений ПДД был введен новый вид административного взыскания — штрафные баллы, которые патрульные полицейские могли по своему усмотрению начислять как альтернативу денежным штрафам. Всего каждому водителю, который получил право управления транспортным средством, ежегодно начислялись 150 баллов, которые могли быть списаны в счет различных нарушений.

Известно, что подобные системы положительно зарекомендовали себя во многих странах мира, в частности в Германии, Швеции, Великобритании, Италии, Швейцарии, Австрии, Нидерландах и Франции.