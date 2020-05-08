Грузия агрессивно ответила Зеленскому на назначение Саакашвили

Главное: Власти Грузии ответили на назначение Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины. Из Киева уже отозван посол.

Детали: В пятницу, 8 мая, власти Грузии прогнозируемо ответили на назначение своего бывшего президента Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины. Глава МИД страны Давид Залкалиани уже заявил, что из Киева «для консультаций» был отозван посол.

Как цитирует дипломата его пресс-служба, он сказал: «Назначение стратегическим партнером на должность человека, который осужден и разыскивается в Грузии, стало основанием для принятия решения об отзыве грузинского посла на Украине Теймураза Шарашенидзе для консультаций».

При этом представитель Грузии говорит, что «безусловно, мы не рассматриваем следующим шагом разрыв дипломатических отношений или пересмотр стратегического партнерства, так как это не соответствует дружбе, совместным стремлениям и целям двух стран».

В тему 8 мая 2020 года сообщалось, что поздно вечером четверга, 7 мая, на официальном сайте Офиса президента Украины появился указ Владимира Зеленского № 169/2020 «Вопросы Национального совета реформ и Исполнительного комитета реформ», которым тот назначил бывшего лидера Грузии Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

29 апреля 2020 года президент Грузии жестко раскритиковала возможное назначение Саакашвили в украинское правительство.