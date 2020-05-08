Синоптики поведали, когда в Украину вновь вернутся дожди

Главное: После относительно сухого уик-энда на следующей неделе в Украину вернутся дожди. Об этом говорят синоптики.

Детали: В Гидрометцентре предупредили, что после относительно сухих праздничных дней 9-11 мая, уже со вторника, 12 числа, в Украину вернутся дожди.

Синоптики говорят, что без осадков может быть лишь на юго-востоке страны и в Крыму.

Температура воздуха днем будет колебаться от 11 до 22 тепла. Ночью будет не холоднее 8-10 градусов.

В Киеве пройдут дожди: днем будет плюс 15-17, а ночью 10-12 тепла.

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