Представитель «мировой закулисы» поспорил с Трампом, упомянув при этом Украину

Главное: Дэвид Ротшильд поспорил с президентом США Дональдом Трампом. Он высказался против идеи президента США о том, что успешные американские штаты не должны дотировать неуспешные. При этом Ротшильд заявил, что Америка «не Украина».

Детали: Представитель известной династии банкиров Дэвид Ротшильд схлестнулся в социальной сети Twitter с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет телеграм-канал «Адекватный конспиролог».

Началось все с того, президент США 5 мая высказался о том, что успешные американские штаты не должны дотировать неуспешные под предлогом коронавируса. Он призвал вместо дотаций стимулировать бизнес снижением налогов.

В ответ на это Ротшильд написал: «Мы не Украина».

Как напоминает «Адекватный конспиролог», в 2019 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко получил почти 19 млн долларов в качестве дивидендов от инвестиционного банка «Ротшильд».

Также канал напоминает о том, что еще в 2015 году большая часть суверенного долга Украины была скуплена американским инвестиционным фондом Franklin Templton в интересах все того же американского семейства Ротшильдов.

В тему: Согласно популярной «теории заговора», Ротшильды входят в т.н. «мировое правительство» ‒ наднациональное тайное общество, основанное международными банкирами и владельцами крупнейших мировых корпораций.

СМИ неоднократно писали о том, что Ротшильды тесно связаны с масонами.

В конце 2016 года мы писали, что эксперты расшифровали пророчество Ротшильдов на 2017 год.

В феврале 2020 года мы сообщали о том, что предполагаемый переносчик китайского коронавируса 2019-nCoV панголин был изображен на обложке британского журнала The Economist, который вышел еще в начале 2019 года. Издание принадлежит клану Ротшильдов.