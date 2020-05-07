Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 7 мая 2020

Главное: По состоянию на 19-00 6 мая, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 3 784 085, смертей ‒ 264 679, а выздоровлений ‒ 1 255 685. В Украине же выявлено 13 691 инфицированных, зарегистрировано 340 смертей и 2 396 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 1 231 992 (смертей ‒ 73 573), Испании ‒ 220 325 (25 587), Италии ‒ 214 457 (29 684), Великобритании ‒ 202 359 (30 150), России ‒ 177 160 (1 625), Франции ‒ 174 224 (25 812), Германии ‒ 168 655 (7 322), Турции ‒ 131 744 (3 584), Бразилии ‒ 127 389 (8 605), Иране ‒ 103 135 (6 486), Китае ‒ 83 974 (4 637), Канаде ‒ 64 733 (4 366), Перу ‒ 54 817 (1 533), Индии ‒ 53 045 (1 787), Бельгии ‒ 51 420 (8 415) и Нидерландах ‒ 41 973 (5 305).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 6 мая 2020 года мы писали, что в США застрелили ученого, который был на пороге «очень важного открытия» по коронавирусу.

А 7 мая 2020 года сообщалось, что в Бразилии установлен новый рекорд по смертности от COVID-19.