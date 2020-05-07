Сводный бюджет Украины получил почти 7 млрд гривен от налогоплательщиков Донецкой области

С начала 2020 года сводный бюджет страны от налогоплательщиков Донецкой области уже получил 6,9 миллиардов гривен. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает Главное управление Государственной налоговой службы (ГУ ГНС) в Донецкой области, сообщает «ОстроВ».

Как сообщается, ежемесячно плательщики Донетчины перечисляют в бюджеты всех уровней более 1,7 миллиардов гривен.

Как прокомментировала «ОстроВу» руководитель ГУ ГНС в Донецкой области Ирина Долозина, в 2020 году средства между государственным бюджетом страны и местными бюджетами Донетчины распределились следующим образом:

— по результатам работы налоговых органов Донецкой области с начала года местные бюджеты области получили более 3,9 млрд грн, зато в государственную казну поступило 3,0 млрд гривен.

По словам Ирины Долозиной, в тройку основных источников формирования сводного бюджета Донецкой области вошли:

56,5% — налог на доходы физических лиц (3,9 млрд грн)

14,5% — налог на добавленную стоимость (1,0 млрд грн);

8,7% — налог на прибыль (0,6 млрд грн).

«Налоговая Донетчины выражает свою благодарность налогоплательщикам за добросовестное отношение к уплате налоговых обязательств и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество на благо страны и обеспечение им социальных гарантий защиты всем слоям населения.», — отметила Ирина Долозина.

Как сообщали СМИ, компенсация предприятий Донетчины за загрязнение окружающей среды составила 267 миллионов гривен.