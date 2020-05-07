Митрополит УПЦ просит Кабмин указать, когда Церкви разрешат выход из карантина

Главное: Митрополит УПЦ Лука призвал Кабмин объяснить, когда Церкви будут выходить из карантина, так как этот вопрос является важным для большинства граждан.

Детали: Кабинет Министров Украины анонсировал пять этапов выхода страны из карантинных ограничений, но в них не указано, когда Церкви будут выходить из карантина.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом написал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука в своем Телеграм-канале.

«Мой вопрос к Кабинету Министров Украины. Чиновники не обошли своим вниманием не только учреждения образования, транспортное сообщение, кафе и фитнес-центры, они даже позаботились о велопрокате и аудиторах. Но, вот беда, ни в одном из этих этапов не идет речи о храмах и вообще о работе культовых сооружений. Возникает чувство, что для чиновников Кабинета Министров духовная, религиозная жизнь страны вообще не существует. Хотя во время карантина именно на службы церквей было более всего обращено внимания. Не говоря уже о том количестве грязи, домыслов и лжи, которые были вылиты СМИ по поводу Пасхальных богослужений УПЦ. Но в этапах выхода из карантина о Церкви нет ни слова!», — подчеркнул запорожский архиерей.

Митрополит Лука напомнил, что большинство граждан Украины — верующие люди и этот вопрос является важным для них.

«По официальной статистике более семидесяти процентов жителей нашей страны считают себя людьми верующими. Президент Украины во время инаугурации в обязательном порядке произносит присягу на Пересопницком Евангелии — духовной святыне нашей Родины. Вера и религия всегда имели огромное значение для жителей нашей страны. Как мы должны понимать отсутствие упоминания о возможности посещения богослужений людьми в схеме выхода из карантинных ограничений? Как презрение к народу Украины или как непрофессионализм чиновников Кабинета Министров?», — спрашивает иерарх УПЦ.

Владыка Лука призвал Кабмин объяснить, когда Церкви будут выходить из карантина.

«Мне, как правящему архиерею, хотелось бы задать вам вопрос: Когда и при каких условиях Церковь может совершать богослужения в своих храмах? С кем мы ассоциируемся в вашем министерском воображении? Если с посетителями театров, то тогда к общественному богослужению нам можно будет возвратиться на третьем этапе, а если с торгово-развлекательными комплексами, то на четвертом. Внесите, пожалуйста, для нас ясность в специфику вашего ассоциативного мышления», — подытожил митрополит.

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