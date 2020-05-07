Главные новости за 7 мая 2020 года

— Народные депутаты поддержали два важных законопроекта относительно противодействия распространению коронавирусной болезни COVID-19 и других инфекционных заболеваний. Один из них подразумевает внедрение широкомасштабного тестирования украинцев на коронавирус. В соответствии со вторым документом, семьи врачей, умерших во время эпидемии, будут получать те же льготы, что и солдат, погибших на войне.

— Бизнесмен и олигарх Ринат Ахметов заканчивает строительство резиденции под Киевом. По данным журналистов, трехэтажный дом с бассейном, банями и мраморными скульптурами окружает два периметра оград. Общая площадь имения составляет 25 га.

— Возле пгт Золочев в песчаном карьере погибла маленькая девочка. Ребенку было восемь лет.

— Небывалая засуха на юге Одесской области может привести к потере урожая озимых. В Белгород-Днестровском районе объявлена чрезвычайная ситуация.

— Рядом с Мелитополем пронесся смерч. Его сняли на видео очевидцы.

— В Украине пошел майский снег. Температура упала ниже нуля.

— США хотят создать альтернативу ВОЗ. Об этом рассказал госсекретарь страны Майк Помпео.

— Пандемия коронавируса сорвала выборы президента Польши. Они должны были пройти 10 мая.

— Медики из Италии утверждают, что создали первую в мире вакцину от коронавируса. В ее основе лежат антитела, взятые у мышей.

— Легендарные американские боксеры Майк Тайсон и Эвандер Холифилд объявили о возвращении в ринг. На данный момент речь идет о выставочных боях с благотворительными целями. Не исключена и очередная очная встреча двух тяжеловесов, если за это заплатят «крупную сумму денег».

— Российские ученые утверждают, что разгадали тайну падения Тунгусского метеорита в Сибири в 1908 году. По их данным, это был не метеорит, а гигантский железній астероид. На самом деле, он не падал на Землю, а пройдя через плотные слои атмосферы ушел обратно в открытый космос.

— Найдена самая близкая к нашей планете черная дыра. Ее обнаружили астрономы, работающие в Европейской южной обсерватории.

— Британский художник Бэнкси опубликовал картину, посвященную пандемии коронавируса, которую подарил британским медикам. Она называется Game Changer.