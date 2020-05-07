Депутаты запустили широкомасштабное тестирование украинцев на коронавирус и приравняли врачей к военным

Главное: Народные депутаты поддержали два важных законопроекта относительно противодействия распространению коронавирусной болезни COVID-19 и других инфекционных заболеваний. Один из них подразумевает внедрение широкомасштабного тестирования украинцев на коронавирус. В соответствии со вторым документом, семьи врачей, умерших во время эпидемии, будут получать те же льготы, что и солдат, погибших на войне.

Детали: Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 7 мая приняла за основу и в целом проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19», который предусматривает проведение обязательного массового тестирования населения и медиков на коронавирус. Как сообщает «Украинская правда», соответствующее решение поддержали 336 народных депутата.

По словам докладчика, народного депутата от фракции «Голос» Ольги Стефанишиной, его цель — «запустить широкомасштабное тестирование по всей стране».

В соответствии с документом, тестирование будет обязательным для лиц, которые обращаются за медпомощью с признаками коронавируса, и лиц, контактировавших с больными.

В свою очередь, медицинские и другие работники, которые работают в учреждениях здравоохранения, оказывающих помощь больным коронавирусом, а также лица, осуществляющие мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19 (работники Национальной полиции и Национальной гвардии), должны проходить регулярное тестирование независимо от того, контактировали они с больным коронавирусом, или нет.

Для лиц, которые из-за проведения мероприятий по недопущению распространения коронавируса были вынуждены уйти на самоизоляцию или находиться в медучреждениях, предусмотрено пособие по временной нетрудоспособности в размере 50% средней заработной платы независимо от страхового стажа. А медицинские работники, которые в ходе борьбы с коронавирусом оказались на больничной койке или находятся на самоизоляции, будут получать помощь в размере 100% средней зарплаты независимо от страхового стажа.

Проект закона также предусматривает возможность привлечения к участию в мероприятиях по противодействию COVID-19 врачей-интернов и врачей-специалистов без подтверждения квалификации на волонтерских началах. Они, в частности, смогут проводить тестирования.

Предусматривается, что закон вступает в силу со дня его опубликования и действует на время карантина и ограничительных мероприятий, а также в течение 2 месяцев с момента их отмены.

Как сообщает LB.ua, депутаты также поддержали законопроект № 3376-1 «О внесении изменений в статью 39 закона Украины „О защите населения от инфекционных болезней“ (о дополнительных гарантиях прав медицинских и других работников, занятых в сфере защиты населения от инфекционных болезней, и членов их семей)». Как написала его соавтор, народный депутат от фракции «Слуги народа» Галина Янченко на своей странице в Facebook, этот документ внедряет выплаты страховок врачам на уровне участников боевых действий. «600 тыс. гривен получает медработник в случае установления группы инвалидности вследствие заражения коронавирусом. 1,5 млн гривен будет составлять выплата для семьи медработника в случае смерти. На семью медика будут распространяться те же льготы, что и для семей погибших военных», — написала она.

В тему: 13 апреля 2020 года Верховная Рада Украины приняла законопроект об изменениях в бюджет-2020 в связи с ситуацией с коронавирусом. В доработанном проекте, в частности, предусмотрено сокращение фонда борьбы с коронавирусом: расходы на формирование Фонда сокращены почти на 32,4 млрд гривен — с 97,06 млрд до 64,67 млрд гривен.