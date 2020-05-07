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Ко Дню Победы на «Интере» споют Билык, Винник и Мейхер

Ко Дню Победы на «Интере» споют Билык, Винник и Мейхер

Главное: Ко Дню Великой Победы «Интер» подготовил праздничный концерт. В нем примут участие: Владимир Гришко, Ирина Билык, Олег Винник, Мила Нитич, «Братья Карамазовы», «Анна-Мария» и другие известные исполнители.

Детали: К 75-летию Великой Победы телеканал «Интер» подготовил большой праздничный концерт «Победа. Одна на всех», который можно будет увидеть в эфире 9 мая в 20:30. Это не просто концерт, а целостное музыкально-драматическое телевизионное произведение, в котором концертные номера и яркие постановки переплетены с реальными историями о Великой Отечественной войне.

«Основная идея концерта в этом году — подвиг и бескомпромиссность, — говорит руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная. — Этим концертом мы хотим дать нашему зрителю ощущение уверенности и ощущение силы. Важно, чтобы победа была внутри нас. Чтобы ты понимал, что ты прав. И чтобы ты не шел на какие-то, перечеркивающие все, компромиссы. В данном случае речь идет о правде о Великой Отечественной войне. Да, это Великая Отечественная война. Так называл мой дед, и так я называю. Для меня это предельно понятно. И бескомпромиссно. Как и то, что Красная армия победила фашизм».

Из-за карантина концерт «Победа. Одна на всех» в этом году выйдет в другом формате: новая студия, новый виджеинг, новые подводки ведущих и самые яркие и лучшие номера праздничных концертов за последние 5 лет.

Знаковые военные песни и современные произведения о войне исполнят популярные украинские артисты: Ирина Билык, Олег Винник, Надежда Мейхер, Владимир Гришко, Злата Огневич, Виталий Козловский, Мила Нитич, Влад Сытник, Гарик Кричевский, Наталья Бучинская, Наталья Валевская, Сергей Гладыр, Иван Березовский, Алина Башкина, Вадим Олейник, Светлана Тарабарова, группы «Братья Карамазовы», «Анна-Мария», Freedom-jazz и Kadnay. В этот вечер прозвучат не только знакомые с детства и любимые песни военных лет — «День Победы», «На безымянной высоте», «Десятый батальон», «Журавли», «Если б не было войны», «Синий платочек», «Смуглянка», «Катюша», «Пора в путь-дорогу», — но и новые, появившиеся уже в наше время. Среди них — композиция «Победа за нами» Гарика Сукачева о киевских динамовцах, которые были расстреляны в немецком концлагере. А также песня «Оркестр» группы «Сплин», посвященная подвигу музыкантов, которые наперекор врагам в блокадном Ленинграде сыграли Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича. Обе песни в концерте исполнит группа «Братья Карамазовы».

Всего в концерте 37 номеров. И каждый из них — это отдельная история со своей драматургией. Очень символичный номер Светланы Лободы на песню «Десятый батальон»: во время ее исполнения на сцену из вагона вышли ветераны. Этот вагон воссоздан постановщиками в реальном размере и олицетворяет первый поезд с солдатами-победителями, который прибыл в 1945 году на Белорусский вокзал Москвы. Дуэт «Анна-Мария» будет петь песню «22 июня» среди руин разбомбленного дома. Во время исполнения «Оркестра» группы «Братья Карамазовы» прольется настоящий ливень. В постановке группы Freedom-jazz «До свидания, мальчики» зрители увидят невероятный номер воздушных гимнастов. Выступление Златы Огневич будет сопровождать необычный «танец огня». А во время песни «На безымянной высоте» огонь заполыхает у ног Милы Нитич...

Ведущие концерта — Анастасия Даугуле и Андрей Доманский — расскажут пронзительные истории о войне. О подвигах людей, которые, не жалея себя, вставали на защиту своей Родины. О героях, благодаря мужеству и самопожертвованию которых наш народ победил в Великой Отечественной войне. О подвиге летчика Александра Мамкина, который ценой собственной жизни спас детей-детдомовцев, посадив горящий самолет. О героизме первой советской женщины-водолаза Нины Соколовой, которая во время блокады Ленинграда провела под водой 644 часа, чтобы по дну Ладожского озера был проложен секретный бензопровод для передачи топлива в осажденный город. Или о детях, которые, как могли, приближали Победу в Великой Отечественной. Например, 6-летняя Ада Занегина отдала все накопленные на куклу деньги на... танк! Об этом написали в газете, и примеру девочки последовали другие дети. В результате было собрано более 160 тысяч рублей и летом 43-го легкий танк Т-60 с надписью «Малютка» на броне принял свой первый бой. И подобных историй много. И мы, потомки победителей, должны их знать и помнить.

«Для меня 9 мая — особая дата, — говорит ведущая Анастасия Даугуле. — Казалось бы, 75 лет прошло. И некоторые думают: зачем вспоминать о той далекой войне? Ветеранов почти не осталось. В Германию теперь ездим как туристы, гуляем по дружелюбному Берлину. Все перемололось? Нет! Для меня 9 мая — это рубеж, который нельзя отдавать в угоду конъюнктурным политикам. Нельзя молчать и покорно смотреть, как негодяи и неучи переписывают историю твоей Родины и твоего народа. Для меня 9 мая — это мои воевавшие и потерявшие свою молодость дедушки, перед которыми не должно быть стыдно. Это миллионы людей, проявившие мужество, благородство и героизм. Теперь, спустя 75 лет, наш черед быть мужественными. Каждый год мы собираем на День Победы огромный зал. В этот раз мы в студии — только вдвоем с Андреем Доманским. Но мы знаем, что миллионы наших зрителей будут по-прежнему с нами. Перед экранами. И в День Победы мы вместе будем праздновать и петь любимые песни».

В тему: Как мы писали ранее, «Интер» также покажет сразу несколько тематических фильмов и проектов.

Тэги: День Победы, 9 мая

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