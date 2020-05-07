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«Во имя великой цели»: две легенды бокса почти одновременно объявили о возвращении в ринг

«Во имя великой цели»: две легенды бокса почти одновременно объявили о возвращении в ринг

Главное: Легендарные американские боксеры Майк Тайсон и Эвандер Холифилд объявили о возвращении в ринг. На данный момент речь идет о выставочных боях с благотворительными целями. Не исключена и очередная очная встреча двух тяжеловесов, если за это заплатят «крупную сумму денег».

Детали: Американский боксер, бывший чемпион мира в тяжелом весе Эвандер Холифилд объявил о своем возвращении в ринг. На своей странице в Twitter он 57-летний спортсмен написал, что примет участие в поединке в благотворительных целях. «Вы готовы? Момент, которого все так ждали... Чемпион возвращается. Хочу объявить о возвращении в ринг. Я буду драться в выставочных боях во имя великой цели», — написал он, не уточнив каких-либо других подробностей.

Скриншот сообщения Эвандера Холифилда о возвращении в ринг на его странице в Twitter

В то же время, как сообщает LB.ua со ссылкой на западные СМИ, он не исключил, что еще раз встретится с другим знаменитым американцем — Майком Тайсоном, у которого дважды выигрывал в 90-х годах прошлого столетия. «Я готов драться с Тайсоном. Но мне должны предложить крупную сумму денег. Ведь я вышел бы на бой с человеком, не зная, что он будет делать», — заявил Холифилд, добавив, что готов выйти против любого соперника старше 50 лет.

«Если вам больше 50 лет, вы не сможете меня победить», — заключил боксер.

Отметим, что сам Тайсон на днях также объявил о возвращении. Как сообщает Lenta.ru, он также хочет участвовать в показательных боях с целью благотворительности. «Соберу денег, чтобы помочь таким же бедолагам, как и я», — заявил 53-летний спортсмен, признавшись, что тренировки даются ему тяжело.

В тему: Недавно Холифилд и Тайсон вошли в десятку лучших боксеров современности по версии авторитетного американского портала CBS Sports. Они заняли 6 и 7 позицию соответственно. Сразу за ними расположился украинский чемпион Владимир Кличко.

Тэги: бокс, Майк Тайсон, спорт, Эвандер Холивилд

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