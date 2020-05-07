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В УПЦ выступили против уголовной ответственности за акции в защиту семейных ценностей

В УПЦ выступили против уголовной ответственности за акции в защиту семейных ценностей

Главное: Законопроект № 3316 позволит трактовать как призыв к нетерпимости акции в защиту семейных ценностей. Об этом рассказал митрополит УПЦ Пантелеимон.

Детали: Глава Миссии Синодального отдела Украинской Православной Церкви по делам семьи, митрополит Ровеньковский и Свердловский Пантелеимон (Поворознюк) прокомментировал законопроект № 3316 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно преступлений на почве гендерной нетерпимости.

Как сообщает Центр информации УПЦ, его комментарий опубликовали на сайте Миссии.

Митрополит Пантелеимон объяснил, что этот законопроект беспокоит Церковь, поскольку позволит трактовать как призыв к нетерпимости любую акцию в защиту семейных ценностей или проповеди о грехе гомосексуализма.

Владыка Пантелеимон напомнил, что грех содомии глубоко ранит совершающих его людей, они страдают, а потому Церковь не может оставить такого человека без пастырской опеки и выступает против того, чтобы его кто-то обижал.

«Церковь всегда отстаивает достоинство человека, в первую очередь, как Образа Божьего, даже если этот образ и омрачен грехами», — подчеркнул архиерей.

Однако непонятно для чего понятия гендера и сексуальной ориентации в особом статусе вводить в Уголовный кодекс, добавил он. Иерарх также поинтересовался, почему особым образом необходимо защищать права именно гомосексуалистов, а не других незащищенных слоев общества — инвалидов и беженцев, например.

Глава Миссии Синодального отдела УПЦ по делам семьи акцентировал внимание и на том, что предложенный законопроект нарушает принцип свободы слова и запрещает христианам называть грех грехом.

«В тот момент, когда Церковь умолкнет и перестанет обличать грех, Она уже будет не Церковью. В конце концов, в Конституции, как известно, закрепленный принцип свободы религиозных убеждений и очень опасной является практика, когда защитить права одних граждан пытаются за счет гарантированных Конституцией прав других граждан», — отметил иерарх УПЦ.

Митрополит Пантелеимон рассказал об учении Церкви о человеке и о вопросах пола. Он напомнил о том, как Книга Бытия описывает бытие Адама и создание Евы, а также объяснил, почему гомосексуальные отношения не раскрывают человека и не дают ему возможность полностью реализовать способность любить.

Владыка Пантелеимон напомнил также и о деструктивных последствиях гомосексуализма — сбоях половой идентификации детей в таких семьях, психологических проблемах и психических заболеваниях, тяге к самоубийствам.

«В заключение хочется напомнить слова святителя Иоанна Златоуста: „Вселенная состоит из государств. Государства из городов, города из семей, а семьи с мужчины и женщины. Хочешь разрушить вселенную — поссорь мужчину и женщину“. Что же ждет нас всех, если люди не будут знать кто они — мужчина или женщина? Поэтому мы заявляем: Церковь не призывает к дискриминации кого бы то ни было, но мы должны иметь право грех называть грехом, потому что это наш долг перед Богом, а также перед нашими детьми», — подытожил архиерей.

В тему: Сегодня управделами УПЦ рассказал, как проходит расследование поджогов в монастырях и инцидента в Задубровке.

Тэги: общество, православие, законопроект, новости православия, УПЦ, новости Украины

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