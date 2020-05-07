В ВОЗ рассказали о катастрофической ситуации с коронавирусом в Беларуси

Главное: В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в Беларуси является угрожающей. Там продолжает расти число больных.

Детали: Представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев рассказал о тяжелой ситуации с коронавирусом в стране.

Он заявил российским СМИ, что «продолжающийся рост новых случаев высокими темпам однозначно вызывает нашу озабоченность, так как это увеличивает серьезную нагрузку на систему здравоохранения и может негативно сказаться на качестве и объеме оказываемой медицинской помощи населению».

Всего за одни последние сутки в Беларуси заболели 905 человек, а общее число зараженных приблизилось к 20 тысячам. Жертвами болезни стали 112 людей.

Батыр Бердыклычев уточнил, что «быстрый рост наблюдается в течение нескольких недель подряд, что свидетельствует о наличии устойчивой передачи вируса среди населения».

Представитель ВОЗ считает: «Рост числа новых случаев в определенной степени зависит от возросшего потенциала страны по проведению тестирования и выявлению инфицированных, но это также является отражением роста числа заболевших и уровня распространения эпидемии в стране».

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