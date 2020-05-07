Управделами УПЦ рассказал, как проходит расследование поджогов в монастырях и инцидента в Задубровке

Главное: Верующие могут защищать свои права. Внутренние разделения могут иметь последствия, более опасные, чем пандемия. Об этом сказал митрополит Антоний.

Детали: Ситуация с поджогами монастырей Украинской Православной Церкви и захватами храмов — вопрос общественной безопасности, так как Церковь — часть общества, поэтому представители государственной власти знакомы с данной проблемой.

Как сообщает Центр информации УПЦ, управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в эфире телеканала «КРТ» рассказал, как проходит расследование данных инцидентов.

«Президент знаком с теми вызовами, с которыми связана наша жизнь. Церковная жизнь не находится где-то в вакууме, это часть общества, поэтому те проблемы, которые возникают с нашими приходами и монастырями — это вопрос общественной безопасности.

Президенту, насколько мне известно, докладывают о ситуации, о расследовании. Хотел бы также сказать, что все те вопросы взяты на особый контроль руководством МВД. Я лично нахожусь в прямом контакте с главой Национальной полиции Игорем Клименко. И, насколько мне известно, кое-что уже сделано в этом направлении, расследования продвигаются», — сказал архиерей.

Митрополит Антоний выразил надежду, что будет проводиться расследование «не только этих случаев поджогов за последний месяц, но и те, которые не велись на протяжении 6 лет, получат вою оценку. Мы будем иметь правильное видение государством тех проблем, с которыми связана наша церковная жизнь. Очень хотелось бы на это надеяться!».

Владыка Антоний сообщил, как верующие могут защищать свои права.

«Мы сейчас сталкиваемся с откровенной ложью и манипуляциями по отношении к нашей Церкви. Поэтому наш Синодальный Юридический отдел разработал ряд документов, которые могут использовать наши прихожане, чтобы защитить свои конституционные права. Речь идет не только о тех вопросах, речь о которых сегодня только появились. Мы на протяжении многих лет живет в ситуациях, которые сложно назвать частью демократической жизни. На протяжении 6 лет СМИ, подконтрольные власти, манипулируют общественным сознанием, предписывают Украинской Православной Церкви всякие нелепости, создавая из нас врагов нашего украинского народа, хотя Украинская Православная Церковь — часть украинской истории и нашей жизни, нашего общества. Мы все это учитываем и пытаемся дать юридическую оценку тому, что происходит», — подчеркнул он.

Управделами УПЦ рассказал о попытке захвата храма УПЦ представителями ПЦУ на Буковине.

«Мы не будем использовать ту силу, которую видели ночью (с 4 на 5 мая, — ред.) в Черновицкой области в Задубровке. Это, действительно, дико. По-другому я не могу назвать то, что происходило. Это была продуманная провокация, которая готовилась. Руководители этой провокации — избиения наших верующих — называют себя христианами. Я не понимаю, как человек может называть себя христианином, идя к храму с болгаркой, слезоточивым газом для того, чтобы оттуда „выкурить“ людей верующих, которым храм по закону принадлежит. Это не отдельный случай, это наследие того, что мы получили за время правления бывшего Президента Украины Петра Порошенко, когда наши храмы или просто захватывали силой, или перерегистрировали незаконно втайне от людей верующих, от церковного священноначалия», — сообщил митрополит Антоний.

Владыка отметил, что внутренние разделения могут иметь последствия, более опасные, чем пандемия.

«Мы знаем на примере открытого письма митрополита Черновицкого и Буковинского Мелетия, что до сих пор регистратор, который проводил незаконные перерегистрации, сегодня — действующий чиновник. На что мы надеемся? Если такое буде отношение к ситуации, то очень сложно думать о мире, ведь мы живем в очень сложное время — переживаем пандемию и, к сожалению, война на востоке не прекращается. Мы наблюдаем усилия каких-то сил для того, чтобы расколоть общество по областям. Село внутри разделяется. Кому это нужно? Для меня это большой вопрос, хотя я предполагаю ответ. Хотелось бы, чтобы люди, от которых сейчас зависит ситуация в Украине, не только на словах говорили, что они будут защищать Конституцию, а по-настоящему, используя все методы государственной власти, делали все для того, чтобы был мир в обществе. Если, не дай Бог, такие вещи будут происходить, как в Задубровке, по всей Украине, мы получим очень страшную ситуацию, которая будет еще страшнее, чем пандемия», — подчеркнул управделами УПЦ.

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