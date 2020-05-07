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Борцы с туберкулезом в ярости от того, что происходит вокруг коронавируса

Борцы с туберкулезом в ярости от того, что происходит вокруг коронавируса

Главное: Более миллиона человек в ближайшие пять лет могут умереть от туберкулеза в результате карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

Детали: По данным совместного исследования партнерства «Остановите туберкулез» (Stop TB Partnership), Имперского колледжа Лондона и Университета Джонса Хопкинса, в период с 2020 по 2025 гг туберкулез может развиться у 6,3 млн чел., 1,4 миллиона могут от него умереть. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на британские СМИ, это отбросит ситуацию до показателей восьмилетней давности.

При этом, как подчеркнула исполнительная директрисса Stop TB Partnership Лючица Дициу, за 100 лет против туберкулеза стали разрабатывать только две-три вакцины, в то время как против коронавирусной инфекции разрабатывается уже более сотни вакцин, при том что прошло всего 120 дней с момента начала эпидемии.

Она также посетовала на то, что человечество так и не изобрело лекарства от ВИЧ, малярии и других болезней. «Я в ярости из-за неспособности контролировать то, что мы делаем», — заключила Дициу.

Отметим, что ежегодно от туберкулеза умирает более 1,5 млн чел. — больше, чем от любой другой инфекционной болезни.

В тему: 5 апреля 2020 года медики из Турции и США одновременно объявили об успешных испытаниях вакцины от коронавируса на мышах.

23 апреля ученые из Оксфордского университета объявили о начале испытаний вакцины от коронавируса на людях.

Тогда же о начале клинических испытаний на добровольцах объявила немецкая компания BioNTech из города Майнц.

В начале мая медики из Италии заявили, что создали первую в мире вакцину от коронавируса на основе антител, взятых у мышей.

Тэги: здоровье, эпидемия, мир, карантин, смерть, туберкулез, коронавирус

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