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Люди в храмах ищут Бога, а не политическую идею, – Митрополит Антоний

Люди в храмах ищут Бога, а не политическую идею, – Митрополит Антоний

Главное: Люди в храм приходят, чтобы найти Бога. Ряд СМИ продолжает искаженно подавать информацию об УПЦ, но Церковь продолжает увеличиваться численностью приходов и верующих. Об этом сказал митрополит Антоний.

Детали: Украинская Православная Церковь, не смотря на манипуляции общественным мнением прежней государственной власти, увеличивалась, потому что люди приходят в храм в поисках Бога, а не политической идеи.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в эфире телеканала «КРТ».

«На самом деле, несмотря на давление, манипуляции с общественным сознанием, Украинская Православная Церковь не уменьшается, даже учитывая захваты наших храмов, перерегистрации, каждый год мы увеличиваемся. Это говорит о том, что люди верующие понимают, для чего они приходят в храм. Они не идут в политический институт, люди ищут Бога и находят Его в настоящих храмах — храмах канонической Церкви. Эта открытость украинского народа к Богу таким образом транслируется через открытие новых приходов. Было указание на местах наши новые приходы не регистрировать. Только за прошлый год, когда власть сменилась, постепенно начали регистрировать наши приходы. Тем не менее, каждый год даже при прежней власти, Украинская Православная Церковь увеличивалась и численностью в приходах, и численностью верующих людей. Если люди ищут не какую-то политическую идею, а Бога, они приходят в действительный храм, где Бог присутствует», — подчеркнул митрополит Антоний.

Он отметил, что сейчас ряд СМИ продолжает искаженно подавать информацию об УПЦ, а телекомпании, которые существуют за средства налогоплательщиков, которыми также являются верующие, в условиях карантина не транслируют богослужения УПЦ.

«Даже Пасхальные богослужения, к сожалению, не транслировались каналами, которые существуют за деньги налогоплательщиков. Мы — наибольшая конфессия. Это значит, что подавляющие большинство граждан Украины — члены Украинской Православной Церкви. Несправедливость поражает.

Слава Богу, есть другие каналы и возможности транслировать наши богослужения, но именно те каналы, которые существуют за наши деньги, налоги, нас просто игнорируют. Мы это понимали в период прежней власти Порошенко. Почему сейчас так происходит? Для меня это загадка», — поделился архиерей.

Митрополит Антоний подчеркнул, что со сменой государственной власти, верующие все же ощутили изменения ситуации.

«Я не могу сказать, что они думают, я могу только предполагать, потому что это не просто ситуация с телевидением, мы это видим во многих направлениях государственной, общественной жизни, когда, с одной стороны, высшая власть в лице Президента заявляет, что они в отношении религиозном, не поддерживают какую-то конкретную конфессию. Когда пришел к власти Владимир Зеленский, мы почувствовали это. Не запланировано системных операций против Украинской Православной Церкви по отнятию наших храмов, перерегистрации. Тем не менее, чиновничий аппарат и наследие Порошенко очень живучее и очень многие живут в той традиции уничтожения Украинской Православной Церкви. Может я очень резко говорю, но сейчас вопрос не в деликатности, а в том, чтобы дать правильную оценку тому, что происходило и что происходит. В прошедший период речь шла не просто о дискриминации нашей Церкви, ставился вопрос об уничтожении Украинской Православной Церкви. Это не удалось даже при таком сильном давлении всей государственной машины и прессы, которая обслуживала этот заказ», — сказал архиерей.

Владыка Антоний напомнил, как искаженно освящали события 2016 года ряд СМИ.

«Я сейчас вспоминаю 2016 год, когда проходил крестный ход с запада в центр и с востока в центр; из Почаевской лавры — в Киев и из Святогорской лавры — в Киев. Что писали о нас? Какие были заявления о том, что проводится некая спецоперация — идут не люди верующие, а диверсанты и российский спецназ... Потом некоторые имели смелость признаться, что они писали по заказу. К сожалению, этот шлейф того, что было сказано, так или иначе, остается в сознании у многих людей. Люди верят тому, что говорится по телевизору. Раньше верили тому, что было написано в книге, а сейчас верят тому, что говорится с телеэкранов. Люди, которые не являются глубоко церковными, они во многом оценивают жизнь через призму того, что им сообщают», — отметил управделами УПЦ.

В тему: Вчера митрополит Антоний рассказал о главном подвиге великомученика Георгия Победоносца.

Тэги: общество, православие, Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ, новости Украины

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