Туристический сезон в аннексированном Крыму сорван из-за коронавируса

Главное: Из-за пандемии коронавируса в аннексированном Крыму отменяют туристический сезон. Также для населения вводится масочный режим.

Детали: Из-за пандемии коронавируса в аннексированном Россией Крыму отменяется туристический сезон. Об этом в четверг, 7 мая, сообщил т.н. «глава» полуострова Сергей Аксенов.

Он заявил следующее: «Мы говорили с представителями курортной сферы – отдельно курортная сфера, общепит, те виды деятельности, которые без перспективы открыться в ближайшее время. Понимание, что курортный сезон вряд ли состоится».

Также в Крыму с 12 мая вводится режим ношения масок в общественных местах. Предполагается, что ограничения по работе предприятий начнут постепенно снимать с 18 мая.

Жертвами коронавируса в Крыму стали три человека, заразились около трехсот людей.

В тему 6 мая 2020 года сообщалось, что в Крыму ситуация с коронавирусом резко ухудшилась.

5 мая 2020 года стало ясно, что в Крыму растет число жертв коронавируса.

4 мая 2020 года мы разбирались, каким будет курортный сезон в 2020 году.