В Одесской области по программе Президента «Большая стройка» создают новую инфраструктуру для детей в поселках и селах, – Голик

Новые детские садики, школы и современные стадионы про программе «Большая стройка» строят и реконструируют во всех регионах Украины. О том, как идет реализация проекта в Одесской области, рассказал в Facebook Юрий Голик.

Современная инфраструктура для юных украинцев должна быть не только в столице и областных центрах. Поэтому в Одесской области активно взялись за реконструкцию и строительство садиков, школ и стадионов в малых населенных пунктах.

В поселке Авангард одновременно стоят новую школу и детский садик.

Еще один детский садик с нуля возводят в селе Крыжановка .

В фокусе также создание инфраструктуры для занятий спортом. Поэтому в селе Усатово завершают строительство стадиона, а в школе № 1 города Южное вскоре будет открыт полноценный спортивный комплекс со стадионом, теннисными кортами и площадками для игры в баскетбол и футбол.

Новая современная инфраструктура для детей — это часть инициированной Президентом Владимиром Зеленским Национальной программы «Велике будівництво», по которой только в 2020 году построят и отремонтируют 100 детских садиков, 100 школ, 100 стадионов и более 200 амбулаторий по всей стране.