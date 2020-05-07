Ученые разгадали тайну падения Тунгусского метеорита. Оказывается, это было не падение и не метеорит

Главное: Российские ученые утверждают, что разгадали тайну падения Тунгусского метеорита в Сибири в 1908 году. По их данным, это был не метеорит, а гигантский железній астероид. На самом деле, он не падал на Землю, а пройдя через плотные слои атмосферы ушел обратно в открытый космос.

Детали: Исследователи утверждают, что в 1908 году в районе реки Подкаменная Тунгуска через атмосферу планеты на высоте до 15 км прошел астероид диаметром от 100 до 200 метров, сообщает Lenta.ru. Скорость его движения составляла около 20 км/сек. При этом он должен был состоять из железа. Так как камень и лед разрушились бы при прохождении плотных слоев нашей атмосферы, а в данном случае он смог уйти обратно в космическое пространство.

Ученые считают, что именно железный астероид мог создать ударную волну, способную вызвать падение деревьев на территории, значительно превышающей полторы тысячи квадратных километров, и при этом не оставить на поверхности Земли никаких следов.

Более того, действие светового излучения высокой интенсивности, порождаемого головой болида вследствие прохождения через атмосферу нашей планеты могло вызвать масштабные пожары.

В тему: Летом 2013 года группа геологов из Украины, Германии и США проанализировала минеральный состав микроскопических камней, найденных в районе Подкаменной тунгуски, и пришла к выводу о том, что они являются частью метеорита, вызвавшего знаменитый взрыв. Однако другие исследователи поставили это под сомнение.