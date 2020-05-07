УПЦ передала погорельцам стройматериалы и продукты

Главное: Верующие УПЦ передали погорельцам помощь. Ребенку, который живет в селе Остров, подарили велосипед.

Детали: Духовенство и верующие Овручской епархии Украинской Православной Церкви передали погорельцам из села Остров стройматериалы, стиральную машину и продукты питания.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Facebook протоиерея Павла Линника, который вместе с волонтерами передал погорельцам помощь.

«Жители этого села особенно нуждаются в помощи, особенно строительных материалов и обуви. Кто желает присоединиться к доброму делу, с радостью приглашаю. Ведь через дела добра и милосердия к нашим ближним мы выполним одну из заповедей Божьих, заповедь любви», — призвал протоиерей Павел.

Он рассказал, что верующие УПЦ собрали средства и приобрели ребенку, который живет в селе Остров, велосипед.

«К сожалению, сгорел его любимый велосипед. Артем сильно тосковал. Через Facebook нам стало известно об этом мальчике, и сегодня его желание исполнилось — благодаря добрым людям мы приобрели добротный велосипед и вручили Артему», — рассказал священнослужитель.

Оказать помощь жителям села Остров, пострадавшим от лесного пожара, можно, перечислив средства на карту ПриватБанка, которая принадлежит протоиерею Павлу. Номер карты: 4149-6293-1000-3827.

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