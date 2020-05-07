Американцы хотят создать свою собственную ВОЗ

Главное: США хотят создать альтернативу ВОЗ. Об этом рассказал госсекретарь страны Майк Помпео.

Детали: Американцы задумались о создании альтернативы Всемирной организации здравоохранения. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, которого цитирует издание Fox Business.

Политик заявил следующее: «Сейчас наша администрация раздумывает, какие дальнейшие действия являются наилучшими. Президент Дональд Трамп поставил четкую задачу: не допустить, чтобы ВОЗ снова потерпела неудачу».

Он добавил: «Недопустимо, чтобы в ВОЗ поступали сотни миллионов американских долларов, если она не будет выполнять свои задачи».

Сообщается, что «США должны найти способ, который позволит стране оставаться лидером в выработке мер в сфере международного здравоохранения».

В тему 6 мая 2020 года Трамп без маски пожаловался на бессонницу из-за коронавируса.

4 мая 2020 года госсекретарь США обмолвился, что коронавирус создали китайцы.