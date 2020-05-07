В одном из районов Одесской области объявлена чрезвычайная ситуация. Коронавирус ни при чем

Главное: Небывалая засуха на юге Одесской области может привести к потере урожая озимых. В Белгород-Днестровском районе объявлена чрезвычайная ситуация.

Детали: Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской областной государственной администрации на заседании 6 мая обсудила ситуацию, сложившуюся в аграрном секторе экономики области в связи с засухой, и возможные пути возмещения убытков сельхозпроизводителям. Как сообщает «Думская», во всех районах, пострадавших в результате засухи, будут проведены комиссии ТЭБ и ЧС.

Фермерам необходимо подать документы с экспертными оценками убытков в районные государственные администрации, после чего все собранные данные будут направлены в областную государственную администрацию. «Далее депутатский корпус областного совета будет обращаться в центральные органы власти о создании государственной комиссии и разработки комплекса мер по поддержке малых и средних предприятий», — рассказал первый заместитель главы Одесского областного совета Вадим Шкаровский.

Присутствующие на заседании чиновники не исключили, что в связи с гибелью урожая озимых на юге области может быть объявлена чрезвычайная ситуация природного характера.

По данным издания, это уже произошло в Белгород-Днестровском районе.

В тему: В середине апреля 2020 года на сессии Одесского областного совета сообщили о гибели посевов озимых в южных районах Одесской области из-за засухи. Увядают посадки пшеницы, ячменя, рапса, гороха