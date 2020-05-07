Мор бразильцев от коронавируса продолжается: установлен новый страшный рекорд

Главное: В Бразилии вновь побит рекорд смертности от коронавируса. Всего за сутки скончались 615 людей.

Детали: В Бразилии был вновь обновлен рекорд смертности от коронавируса COVID-19. По данным Минздрава страны на четверг, 7 мая, за последние сутки зараза унесла жизни 615 людей. При этом заболели еще 10 503 человека.

Общее число жертв коронавируса в Бразилии увеличилось до 8 536 человек. При этом еще у 1 643 умерших подозревают COVID-19.

За все время в стране заразились 125 218 людей, а вылечили 51 370 больных.

В тему 6 мая 2020 года сообщалось, что коронавирус в Бразилии обновил жуткий рекорд смертности.

9 апреля 2020 года сообщалось, что жертвой коронавируса в Бразилии стал младенец.