Коронавирус таки сорвал выборы президента Польши: теперь голосовать хотят по почте

Главное: Пандемия коронавируса сорвала выборы президента Польши. Они должны были пройти 10 мая.

Детали: Выборы президента Польши, которые должны были состояться в ближайшее воскресенье, 10 мая, сорваны из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Польское агентство печати.

Такое решение приняли лидеры правящей коалиции.

Предполагается, что выборы главы государства пройдут путем опроса «по почте». Однако для этого местный Сейм должен принять закон «О заочном голосовании».

Сроки выборов президента Польши пока неясны.

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