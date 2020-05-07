Синоптики рассказали, когда в Украине стихнут дожди и начнется потепление

Главное: Со следующей недели в Украине потеплеет. Дожди отступят.

Детали: Нынешняя дождливая погода начнет понемногу покидать Украину в ближайшие выходные, 9-10 мая, а уже с понедельника, 11 числа, по стране потеплеет. Об этом говорят в Гидрометцентре.

Синоптики предупреждают, что грозовые дожди пройдут в западных регионах страны. На остальной территории Украины должно быть сухо.

Днем воздух прогреется до плюс 17-24, а ночью будет 7-12 тепла.

В Киеве будет малооблачно и без осадков: днем 20-22 тепла, а ночью плюс 7-9.

Карта погоды в Украине на 11 мая 2020 года:

В тему 7 мая 2020 года сообщалось, что в Запорожской области сняли пугающее природное явление.

5 мая 2020 года синоптики рассказали украинцам о погоде на День Победы.