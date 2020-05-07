Гривна продолжила укрепляться: данные на 7 мая 2020

Главное: Курс гривны снова укрепился. Данные приводит Национальный банк Украины.

Детали: В четверг, 7 мая, Национальный банк вновь повысил курс украинской гривны. Финансовый регулятор приводит свежие котировки валют.

Отметим, что гривна понемногу растет последние полтора месяца.

Сегодня курс американского доллара был снижен на пять копеек – до 26,93 гривен.

Еще больше, на семнадцать копеек, упала цена евро – до 29,10 гривен.

В тему 23 апреля 2020 года международные эксперты напророчили украинской гривне крутой обвал до конца года.

23 апреля 2020 года Украине понизили «долгосрочный рейтинг дефолта».