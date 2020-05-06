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Электронный «мегамозг» нашел несколько лекарств, эффективных при лечении коронавируса

Электронный «мегамозг» нашел несколько лекарств, эффективных при лечении коронавируса

Главное: Суперкомпьютер MOGON II проанализировал соединения 42 тысяч лекарственных средств и выявил среди те, которые способны связывать и нейтрализовывать частицы вируса SARS-CoV-2. На это «мегамозгу» потребовалось целых два месяца.

Детали: Ученые из Университета Майнца (Германия) проанализировали эффективность противовирусных лекарств в борьбе с коронавирусной инфекцией с помощью суперкомпьютера MOGON II.

Как передает MedikForum, за два месяца электронный «мегамозг» провел 30 миллиардов одиночных вычислений с 42 тысячами различных медицинских веществ, сведения о которых содержатся в открытой базе данных.

В результате суперкомпьютер выявил «побочный» эффект у нескольких средств, использующихся для лечения пациентов с гепатитом С ‒ в частности, лекарственные препараты симепревир, паритапревир, гразопревир и велпатасвир обладают способностью связывать и нейтрализовывать частицы вируса SARS-CoV-2.

«Данный метод компьютерного моделирования известен как молекулярная стыковка, и он используется в науке на протяжении многих лет», ‒ объяснили свой успех авторы исследования.

В тему: 5 мая 2020 года мы писали, что ученые научились уничтожать коронавирус с помощью ГМО-мышей.

А 13 апреля 2020 года сообщалось, что украинский Минздрав назвал лекарство, которое помогает от коронавируса.

Тэги: Германия, ученые, общество, Европа, исследования, здоровье, мир, лечение, наука, компьютер, лекарство, лекарственные препараты, лекарства, коронавирус, COVID-19

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