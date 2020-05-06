Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 6 мая 2020

Главное: По состоянию на 19-00 6 мая, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 3 691 683, смертей ‒ 258 256, а выздоровлений ‒ 1 210 440. В Украине же выявлено 13 184 инфицированных, зарегистрировано 327 смертей и 2 097 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 1 206 886 (смертей ‒ 71 220), Испании ‒ 219 329 (25 613), Италии ‒ 213 013 (29 315), Великобритании ‒ 196 244 (29 501), Франции ‒ 170 694 (25 538), Германии ‒ 167 372 (6 993), России ‒ 165 929 (1 537), Турции ‒ 129 491 (3 520), Бразилии ‒ 116 299 (7 966), Иране ‒ 101 650 (6 418), Китае ‒ 83 968 (4 637), Канаде ‒ 63 215 (4 190), Перу ‒ 51 189 (1 444), Бельгии ‒ 50 781 (8 339), Индии ‒ 49 852 (1 704) и Нидерландах ‒ 41 518 (5 221).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 5 мая 2020 года мы писали, что в ВОЗ предполагают, что первый случай заражения коронавирусом в Европе мог произойти во Франции.

А 6 мая 2020 года сообщалось, что коронавирус в Бразилии обновил жуткий рекорд смертности.