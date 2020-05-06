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Главные новости за 6 мая 2020 года

Главные новости за 6 мая 2020 года

— Украинские дети смогут вернуться в свои учебные заведения не раньше 1 сентября. К этому моменту правительство обещает отремонтировать детские сады и школы, и построить новые.

— Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Минск на День Победы. Его приглашал белорусский лидер Александр Лукашенко.

— Украина может ввести «паспорт здоровья» для своих граждан в случае, если соответствующие рекомендации поступят от Всемирной организации здоровья. По мнению главы Государственного агентства развития туризма Марьяны Олеськив, в любом случае по окончанию пандемии коронавирусной болезни в туристической сфере начнут действовать новые правила.

— В центре Киева предприниматели протестуют против чрезмерных и неравноправных условий карантина в стране. При этом, по мнению некоторых участников, в акции принимают участие провокаторы, целью которых является дискредитация движения.

— Ожидать возобновления авиасообщения в Украине раньше лета не стоит. При этом, по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, рассчитывать на международные перелеты украинцам не приходится ранее сентября.

— Украинцы, имеющие официальное трудоустройство в других странах, смогут покидать пределы нашей страны самолетами авиакомпании МАУ, 25% которой принадлежат Игорю Коломойскому, несмотря на запрет, существующий на авиаперевозки. При этом у них должна также быть медицинская страховка.

— В условиях карантина в центре Киева продолжает работать магазин элитной косметики, принадлежащий Алле Барановской. Журналисты отследили, что магазин жены народного депутата Николая Тищенко, оскандалившегося ранее игнорированием карантина в ресторане «Велюр», продолжают посещать покупатели. При этом ни они, ни персонал, не соблюдают никаких санитарных норм.

— 40-летняя женщина из Борисполя удерживала в яме мужчину. Подробности инцидента устанавливают правоохранители.

— В четверг, 7 мая, украинцы увидят «цветочную Луну». Она взойдет в 20-30 по киевскому времени.

— Президент США Дональд Трамп пожаловался на бессонницу. Американский лидер не спит по ночам из-за ситуации с коронавирусом.

— В Германии не будет принудительной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили власти страны.

— Исследователи Федерального банка Нью-Йорка проанализировали экономические, демографические и политические факторы, на которые оказала влияние эпидемия испанского гриппа в десятых годах прошлого столетия. Они пришли к выводу, что последовавший за ней рост антисемитских настроений, а также падение уровня жизни молодежи, привели к тому, что спустя десятилетие к власти в Германии пришел Адольф Гитлер.

— Американский миллиардер Илон Маск и мать его шестого ребенка объяснили, почему решили назвать своего сына X Æ A-12. Соцсети тут же наводнили шутки на тему странного имени.

Тэги: США, Германия, Борисполь, Александр Лукашенко, здоровье, эпидемия, мир, карантин, транспорт, школа, детский сад, учебное заведение, День Победы, образование, гастарбайтер, криминал, Илон Маск, курьезы, Владимир Зеленский, новости Украины, коронавирус

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