Стало известно, когда в Украине откроются детсады и школы

Главное: Украинские дети смогут вернуться в свои учебные заведения не раньше 1 сентября. К этому моменту правительство обещает отремонтировать детские сады и школы, и построить новые.

Детали: Учебные заведения из-за карантина в текущем учебном году работать не будут. Как рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью «Сегодня», ожидается, что они откроются 1 сентября, сообщает Цензор.НЕТ. «Учебные заведения уже открываться не будут. Они открываются только с 1 сентября. Мы будем открывать некоторые из них для проведения ВНО», — заявил он.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на заседании Кабинета министров о том, что правительство намерено подготовить детские сады и школы к эксплуатации с 1 сентября. «Несмотря на карантин и коронавирус, хочется, чтобы с 1 сентября наши дети пошли в качественно отремонтированные или новопостроенные школы и детские сады», — заявил глава правительства.

В тему: 22 апреля 2020 года и. о. министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что дистанционное обучение для большинства школьников продолжится до конца мая. Учебный год для 11-классников завершится 1 июля, а непосредственно учебный процесс ‒ по решению педсоветов школ. В то же время дата проведения ВНО пока не определена, однако оно «точно будет проведено в 2020 году».