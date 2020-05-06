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Священник УПЦ призвал верующих подписывать петицию в защиту Киево-Печерской лавры

Священник УПЦ призвал верующих подписывать петицию в защиту Киево-Печерской лавры

Главное: Нужно подписать петицию в защиту Киево-Печерской лавры, чтобы государственная власть увидела разные взгляды на проблему. Об этом рассказал замглавы ОВЦС УПЦ.

Детали: Заместитель главы Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич призвал верующих подписывать петицию о сохранении Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом он сказал в эфире телеканала «КРТ».

«Украина стала Новыми Санжарами», — прокомментировал протоиерей Николай попытки использовать коронавирус для разжигания межрелигиозной вражды в стране.

Чтобы показать, что большинство против передачи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры ПЦУ, замглавы ОВЦС УПЦ подписал петицию о сохранении Лавры и призвал последовать его примеру свою паству. Это важно сделать, чтобы власть увидела оба взгляда на проблему, объяснил он.

«Я призываю эту петицию подписать, чтобы мобилизовать верующих, чтобы дать им немного ощущение пассионарности <...>. Чтобы та сторона, другая, поняла, что нас много, и что мы Лавру так просто не отдадим. <...> Чтобы (власти — Ред.) поняли, что в стране есть и такие, и такие, и нам нужно удержать общественный баланс», — сказал протоиерей Николай.

По его словам, Украине нужен широкий диалог, в котором бы услышали всех.

«Мы разные, но мы должны понимать, что Украина у нас одна», — подчеркнул клирик УПЦ.

В тему: У монахов УПЦ хотят отнять Киево-Печерскую лавру — петиция набрала 25 тыс подписей.

Тэги: общество, Киево-Печерская Лавра, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины

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